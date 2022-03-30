Компанія Epic Games заробила 100 мільйонів доларів на доходах з гри Fortnite. Кошти, які зібрали гравці, спрямують для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Epic Games раніше заявляла, що дохід з нового сезону Fortnite з 20 березня до 3 квітня скерують для гуманітарної допомоги. Зокрема брати участь в цій акції вирішила компанія Xbox.

“Xbox збирається брати участь у цій акції і передати увесь виторг за Fortnite за цей період, тому разом ми зможемо зібрати більше коштів”, — зазначили у повідомленні.

Ще тиждень тому сума зібраної допомоги склала 50 мільйонів доларів. Прибуток планують скерувати до Direct Relief, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ЗПС).

Організації заявляють, що будуть забезпечувати людей медичною допомогою, їжею, чистою водою, необхідними продуктами, юридичними консультаціями та притулком. Epic Games додає, що найближчими тижнями до списку буде додано більше організацій.