На знак поваги до легенди бразильського футболу Пеле, який помер 29 грудня, клуби Прем’єр-ліги згадають його внесок у футбол під час 18-го тижня матчу хвилинними оплесками перед початком гри.

Про це йдеться у повідомленні Прем’єр-ліги у Twitter.

Крім того, гравці та офіційні особи під час матчу будуть з чорними пов’язками на руці.

“Ми глибоко засмучені, звісткою про смерть Пеле, надзвичайно обдарованого футболіста, який перевершив наш спорт і надихав мільйони протягом своєї чудової кар’єри. Наші думки та щирі співчуття родині та друзям Пеле”, – висловили свої співчуття у Прем’єр-лізі.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda — Premier League (@premierleague) December 30, 2022

Нагадаємо, що 29 грудня помер легенда бразильського футболу Пеле. Йому було 82 роки.

The Associated Press стало одним із перших, хто написав про смерть футболіста. У своєму твіті вони віддали шану спортивним здобуткам знаменитого бразильського бомбардира.

“У четвер помер Пеле, яскравий бразильський король футболу, який виграв рекордні три чемпіонати світу та як прапороносець “красивої гри” був одним із найвидатніших спортивних діячів минулого століття”, – повідомили у виданні.

Восени 2021 року у Пеле діагностували онкозахворювання, його прооперували. Лікарі призначили курс хіміотерапії, проте згодом організм 82-річного бразильця перестав реагувати на лікування. 29 листопада 82-річний Пеле потрапив у лікарню Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

26 грудня колишній спортсмен попрощався з рідними. Бразильська команда “Сантос” же із січня 2023 року змінить емблему на честь свого вихованця. У такий спосіб команда вирішила віддати шану своєму Пеле.