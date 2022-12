Про це йдеться у повідомленні Прем’єр-ліги у Twitter.

Крім того, гравці та офіційні особи під час матчу будуть з чорними пов’язками на руці.

“Ми глибоко засмучені, звісткою про смерть Пеле, надзвичайно обдарованого футболіста, який перевершив наш спорт і надихав мільйони протягом своєї чудової кар’єри. Наші думки та щирі співчуття родині та друзям Пеле”, – висловили свої співчуття у Прем’єр-лізі.

In tribute to Pele, Premier League clubs will remember his contribution to football during Matchweek 18 (Dec 30-Jan 1) by holding a minute’s applause prior to kick-offs. Players and match officials will wear black armbands. https://t.co/BpufJGGcda

