Гравці збірної Англії отримують расистські образи після програшу у фіналі Євро-2020: деталі

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Twitter видалив понад 1 тисячу образливих публікацій.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії.

У ситуацію втрутився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який закликав припинити цькування гравців. Він заявив, що фанам повинно бути соромно за свої повідомлення у соцмережах.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021