Гравці збірної Англії отримують расистські образи після програшу у фіналі Євро-2020: деталі

Про це повідомляє агентство Reuters.
Зазначається, що Twitter видалив понад 1 тисячу образливих публікацій.
Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії.
У ситуацію втрутився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який закликав припинити цькування гравців. Він заявив, що фанам повинно бути соромно за свої повідомлення у соцмережах.
This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.
Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021
До речі, поведінку вболівальників засудили принц Вільям і Футбольна асоціація Англії.
“Ми чудово розуміємо, що люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть підтримувати команду. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців, і закликаємо до найсуворішого покарання для всіх винних”, – заявили в асоціації.
Про расистські образи заявив і лондонський футбольний клуб “Арсенал”. Зокрема, у клубі звернули увагу на расистське цькування свого 19-річного гравця та футболіста збірної Англії Букайо Саки. Саме цей гравець не забив вирішальний пенальті під час фінального матчу Євро-2020.
“Ми засуджуємо расизм щодо низки темношкірих гравців. Такого не має відбуватися. І соцмережі, і органи влади повинні вжити заходів, щоб припинити це огидне насильство, якому наші гравці піддаються щодня”, — йдеться у повідомленні.
“Арсенал” вимагає розслідувати ці факти цькування.
Ситуацію також прокоментували в УЄФА. Наголошується, що цькуванню немає місця ні у футболі, ні у житті.
“УЄФА рішуче засуджує огидні расистські образи на адресу кількох гравців збірної Англії в соціальних мережах після фіналу Євро. Їм немає місця ні в футболі, ні в суспільстві. Ми підтримуємо гравців і заклик англійської футбольної асоціації до найсуворіших покарань”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.
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