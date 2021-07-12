Гравці збірної Англії отримують расистські образи після програшу у фіналі Євро-2020: деталі

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що Twitter видалив понад 1 тисячу образливих публікацій.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії.

У ситуацію втрутився прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який закликав припинити цькування гравців. Він заявив, що фанам повинно бути соромно за свої повідомлення у соцмережах.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media. Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

До речі, поведінку вболівальників засудили принц Вільям і Футбольна асоціація Англії.

“Ми чудово розуміємо, що люди, які стоять за такою огидною поведінкою, не можуть підтримувати команду. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати постраждалих гравців, і закликаємо до найсуворішого покарання для всіх винних”, – заявили в асоціації.

Про расистські образи заявив і лондонський футбольний клуб “Арсенал”. Зокрема, у клубі звернули увагу на расистське цькування свого 19-річного гравця та футболіста збірної Англії Букайо Саки. Саме цей гравець не забив вирішальний пенальті під час фінального матчу Євро-2020.

“Ми засуджуємо расизм щодо низки темношкірих гравців. Такого не має відбуватися. І соцмережі, і органи влади повинні вжити заходів, щоб припинити це огидне насильство, якому наші гравці піддаються щодня”, — йдеться у повідомленні.

“Арсенал” вимагає розслідувати ці факти цькування.

Ситуацію також прокоментували в УЄФА. Наголошується, що цькуванню немає місця ні у футболі, ні у житті.

“УЄФА рішуче засуджує огидні расистські образи на адресу кількох гравців збірної Англії в соціальних мережах після фіналу Євро. Їм немає місця ні в футболі, ні в суспільстві. Ми підтримуємо гравців і заклик англійської футбольної асоціації до найсуворіших покарань”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перемогу здобула збірна Італії – 3:2.

У суботу, 3 липня, національна збірна України поступилася команді Англії і припинила боротьбу на чемпіонаті Європи з футболу (“Євро-2020”).