Хрещатиком на параді до Дня Незалежності проїхалися колони важкої механізованої техніки, зокрема ракетні комплекси залпового вогню "Вільха" та береговий комплекс "Нептун".

Про це написала нардепка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

Вона опублікувала відео проїзду важкої техніки і зазначила, що хоче присвятити це відео Олександру Турчинову, голові Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 2014–2019 рр, адже ці ракетні комплекси були його ініціативою.

“Оце відео хочу присвятити Олександру Турчинову. Його на парад не запросили, зате його “дітища” – ракетні комплекси “Вільха” і “Нептун” були і справили враження”, – написала нардепка.

Нагадаємо, що ці ракетні комплекси залпового вогню були розроблені та прийняті на оборону після пропозиції тодішнього голови РНБО Олександра Турчинова про створення ракетного щита. Тоді президент Петро Порошенко зазначив, що українські військові чекають на “системи залпового вогню з підвищеною точністю та з підвищеним радіусом дії”. Планувалося оснастити армію “Вільхою” з середини 2019 року.

Береговий ракетний комплекс “Нептун” призначений для контролю територіальних вод і здатний знищувати крейсери, есмінці, фрегати та корвети. Вперше його представили у лютому 2019 року.

“Нептун” оснащений крилатими ракетами, які здійснюють політ на надмалих висотах на дальність близько 300 км. Вони прийняті на озброєння ЗСУ 23 серпня 2020 року. Перша партія “Нептунів” надійшла до війська у 2021 році.