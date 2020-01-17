Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та в Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.
Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.
Зазначається, що у місцях купання буде передбачено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників.
Крім того, цьогоріч для святкування Водохреща КП “Плесо” облаштувало в межах Києва 16 локацій. На кожній із них із 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.
Зокрема, у Дніпровському районі:
• пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
• пляж “Венеція” (острів Долобецький);
• пляж “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
• пляж “Тельбін” (проспект Павла Тичини);
• пляж “Райдужний” (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
• пляж “Веселка” (вул. Микільсько-Слобідська);
• пляж “Центральний” (Труханів острів).
В Оболонському районі:
• пляж “Вербний” (оз. Вербне, вул. Приозерна);
• місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);
• Парк “Наталка” (Оболонська набережна);
• пляж “Пуща-Водиця” (ставок Горащиха, 7 лінія).
У Деснянському районі:
• пляж “Троєщина” (вул. Оноре де Бальзака).
У Голосіївському районі:
• пляж “Галерна” (вул. Набережно-Корчуватська).
- У неділю, 19 січня, українці відзначатимуть завершальне свято різдвяного циклу – Водохреще. Рано вранці в храмах почнуться богослужіння, після яких буде відбуватися освячення води. Люди вірять, що в цей день вода очищує і стає цілющою, тому масово йдуть до водойм, аби зануритися в крижану ополонку і “бути здоровими цілий рік”. #Букви розповіли про те, як підготуватися до купання, і чи допоможе це очистити гріхи.