19 січня християни відзначають Хрещення Господнє (Водохреще). Цьогоріч для святкування та омивання у водоймах у межах Києва облаштували 16 локацій

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, урочисте купання для всіх охочих відбуватиметься біля Свято-Покровського Храму Української Православної Церкви на Оболоні о 12:00 та в Гідропарку біля каплиці на честь Хрещення Господнього Православної Церкви України о 14:00.

Під час заходу буде здійснено чин освячення води за встановленими канонами.

Зазначається, що у місцях купання буде передбачено цистерни з питною водою і присутність медпрацівників.

Крім того, цьогоріч для святкування Водохреща КП “Плесо” облаштувало в межах Києва 16 локацій. На кожній із них із 09:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

Зокрема, у Дніпровському районі:

• пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);

• пляж “Венеція” (острів Долобецький);

• пляж “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

• пляж “Тельбін” (проспект Павла Тичини);

• пляж “Райдужний” (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

• пляж “Веселка” (вул. Микільсько-Слобідська);

• пляж “Центральний” (Труханів острів).

В Оболонському районі:

• пляж “Вербний” (оз. Вербне, вул. Приозерна);

• місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);

• Парк “Наталка” (Оболонська набережна);

• пляж “Пуща-Водиця” (ставок Горащиха, 7 лінія).

У Деснянському районі:

• пляж “Троєщина” (вул. Оноре де Бальзака).

У Голосіївському районі:

• пляж “Галерна” (вул. Набережно-Корчуватська).