Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.

За словами премʼєра, у місті мешкає понад 100 тисяч українців грецького походження.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

