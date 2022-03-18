Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter.
За словами премʼєра, у місті мешкає понад 100 тисяч українців грецького походження.
“Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі — у центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті й символі варварства війни”, — наголосив він.
Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022
Нагадаємо, що російські загарбники бомбардували пологовий та дитячу лікарню у Маріуполі 9 березня. Унаслідок дій російських окупантів постраждало 17 людей, серед яких – вагітні жінки.
Пізніше очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що бомбардування пологового — це свідоме рішення РФ.
- Варто зазначити, що за декілька годин до авіаудару речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що у приміщенні лікарні нібито розташовані “вогневі позиції радикалів”. Тобто, у РФ визнали, що обстріл лікарні – це їх свідоме та сплановане рішення.
- Зокрема цей акт воєнного злочину вразив увесь світ своїми дикістю та цинізмом.
- Також італійський уряд висловив готовність відбудувати зруйнований внаслідок російського бомбардування Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці.