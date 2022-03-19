Про це сповістив Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Як відомо, 9 березня російські загарбники скинули з літаків декілька бомб по дитячій лікарні в Маріуполі, в результаті чого були зруйновані корпуси закладу та загинули люди. На місці влучання однієї з бомб утворилася глибока вирва в землі.

“Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни”, – написав Міцотакіс.