Про це сповістив Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Як відомо, 9 березня російські загарбники скинули з літаків декілька бомб по дитячій лікарні в Маріуполі, в результаті чого були зруйновані корпуси закладу та загинули люди. На місці влучання однієї з бомб утворилася глибока вирва в землі.
“Греція готова відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, дорогому нашому серцю місті і символу варварства війни”, – написав Міцотакіс.
Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.
— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022
- Нагадаємо, Міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова спорядити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата. На думку Бьодскова, завдяки своєму досвіду, данські миротворці допоможуть зупинити війну в Україні.
- Італійський уряд висловив готовність відбудувати зруйнований внаслідок російського бомбардування Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці.
- Згідно з аналізом і супутниковими знімками Maxar Technologies, російські військові копаючи, будують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва.