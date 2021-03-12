Греція готується до відкриття кордонів для туристів з усього світу ще до завершення пандемії коронавірусу. Однак уряд країни попередив про введення чітких правил для мандрівників.

#Букви розповідають, що необхідно знати українцям про поїздку в Грецію.

9 березня міністр туризму Греції Харіс Феохаріс заявив, що кордони країни відкриються для іноземців 14 травня 2021 року. За його словами, в’їзд буде дозволено не лише для вакцинованих туристів.

Оскільки вакцинація в Україні рухається не так динамічно, як в інших країнах, перспектива відвідати Грецію без щеплення проти коронавірусу подає надію.

Однак не все так однозначно. Грецькі урядовці заявляють, що відкриття кордонів для іноземців відбудеться тільки за погодженням інших держав Європейського союзу. Водночас в ЄС поки сперечаються, якими повинні бути умови в’їзду в країни блоку.

Зазначимо, що заява міністра про відкриття кордонів для іноземних туристів пролунала несподівано. Поки більшість європейських країн відмовляються озвучувати офіційну позицію щодо міжнародних поїздок, середземноморські країни, які залежать від туристичної сфери, діють рішучіше.

Феохаріс зробив цю резонансну заяву в рамках німецького туристичного форуму ITB Berlin. Подію обрали не випадково. Саме німці допомагали грецькому туризму зводити кінці з кінцями, коли курорти були майже пустили через пандемію. Однак цього разу грецький міністр заявив, що країна очікує вже цієї весни потік туристів не лише з блоку, а й з інших країн світу.

Чому саме 14 травня?

За словами міністра, Греція розпочне приймати туристів 14 травня, п’ятниця. Він зазначив, що країна не збирається втрачати весь травень, але хоче перечекати два тижні після Пасхальних свят.

Дії уряду цілком зрозумілі. За даними видання Kathimerini, у травні 2019 року туризм приніс країні 1,6 млрд євро. Цьогоріч уряд націлений заробити у травні хоча б 40% цієї суми.

Правила в’їзду у Грецію

Міністр зазначив, що туристів під час пандемії пускатимуть за умови дотримання кількох правил. Країна планує вакцинувати та протестувати всіх працівників туристичної індустрії.

Для іноземних туристів підготували чотири основні правила.

Ніякого карантину

У 2021 році Греція скасовує обов’язковий карантин для туристів та ПЛР-тестування в аеропортах. За новими правилами, тестування проводитимуть вибірково, але за допомогою швидкого тесту на антиген.

Медичні гарантії

Якщо ви захворієте на коронавірус під час відпустки, Греція лікуватиме вас за кошт держави. Проте це не означає, що турист не повинен передбачити додатковий бюджет. Приміром, ваш квиток додому може згоріти через затяжну хворобу, а новий ви купуєте самостійно.

Дотримання протиепідеміологічних заходів

Статус туриста не означає, що особа звільняється від карантинних заходів. Ви повинні дотримуватися правил, які встановлені урядом для всіх громадян.

Вакцинація не обов’язкова

В’їзд у країну дозволять вакцинованим людям, особам з антитілами до коронавірусу, туристам з негативним тестом на коронавірус.

У заяві міністерства не вказано конкретних країн. Це означає, що правила діятимуть для громадян усіх країн світу.

Наголошуємо, що усе це не означає, що українці зможуть у травні потрапити в Грецію. Таке рішення країна повинна погодити з ЄС. Пандемія часто змушує країни порушувати свої публічні обіцянки, тому не поспішайте бронювати квиток у цей сонячний рай.