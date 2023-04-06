6 квітня міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Греції з візитом, де йому пообіцяли більше постачань артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких шпиталів для поранених військовослужбовців та додаткові БМП радянських часів.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Греції Ніколасс Панайотопулос під час спільної пресконференції з Резніковим заявив, що Афіни “нададуть усіляку підтримку Україні на цьому дуже важливому, вирішальному етапі війни”.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – це дуже чітка позиція, яку ми зайняли з самого початку”, – додав глава оборонного відомства Греції.

Військові офіційні особи заявили, що Греція також надала інструкторів для навчання українських сил спеціального призначення та операторів танків, як внесок у масштабну військову допомогу, котру очолюють Сполучені Штати та їх союзники.

Греція пообіцяла надати військову допомогу Україні “стільки, скільки буде потрібно”, водночас офіційні особи попередили, що країні потрібно зберегти більшу частину російського озброєння для власних оборонних потреб, передає AP.

Росія, яка до війни в Україні мала традиційно тісні зв’язки з Грецією, десятиліттями була постачальником озброєнь для члена НАТО, зокрема продаючи зенітно-ракетної системи С-300. Нині Москва критикує Афіни за підтримку України.

Резніков зазначив, що Греція запропонувала допомогу Україні для кращої інтеграції її військового флоту в НАТО.

Після цієї війни, після перемоги України в цій війні ми разом з нашими партнерами продовжимо розвивати нашу обороноздатність”, — зазначив український міністр.

Зауважимо, 14 лютого міністр національної оборони Греції Ніколаос Панайотопулос взяв участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України, яка була організована за ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна. Грецький міністр акцентував на вже наданій військовій допомозі ЗСУ та запевнив у подальшій підтримці.