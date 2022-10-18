Греція надасть Україні 40 бойових машин піхоти радянського виробництва в межах угоди про обмін після того, як отримає від Німеччини БМП Marder.

Про це повідомляє Euractiv.

У повідомленні зазначається, що Німеччина відправила Греції 6 бойових машин піхоти Marder з 40 запланованих. Ще 14 БМП мають прибути до Греції до 21 жовтня. Натомість Греція у межах угоди про обмін передасть Україні 40 БМП-1 радянського виробництва.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2022 року після переговорів з грецьким урядом, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про обмін зброєю.

Німеччина надсилає Україні радянську зброю через партнерів, оскільки українські військові вже знайомі з технікою, а сучасне обладнання, таке як Marder, потребує додаткового навчання.

Крім того, Німеччина ініціювала подібні угоди з іншими країнами, зокрема, угоди зі Словаччиною та Чехією вже діють, а угода зі Словенією зараз знаходиться в розробці.

У повідомленні зауважили, що доставляння зброї з Німеччини до Греції сприятиме модернізації грецьких військ, оскільки застарілі БМП-1 будуть обмінюватися на більш сучасну та значно дорожчу німецьку техніку.

Модернізація грецьких військ опинилася в центрі уваги з огляду на нещодавній спалах напруги у відносинах з Туреччиною через грецькі острови.

Проте нові танки не будуть розміщені на грецьких островах. За даними кількох грецьких джерел, це зроблено для того, аби не загострювати конфлікт із Туреччиною.

Довідка. Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП “Puma”.

БМП-1 — перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою. Родоначальниця такого класу бойових машин, як бойові машини піхоти, перша у світі серійна бойова машина піхоти.