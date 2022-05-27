Греція та Кіпр підтримують приєднання України в ЄС, але виступають проти прискореного процесу.

Про це повідомляє Euractiv.

Позиція Греції полягає в тому, що всі процедури, передбачені статтею 49 Договору про ЄС, мають бути дотримані. Водночас Афіни надають особливого значення процесу приєднання країн Західних Балкан, який необхідно продовжувати та прискорювати.

Джерела видання в МЗС Греції зазначають, що Греція проти прискореного вступу України до ЄС. Там вважають, що для ЄС пріоритетом мають бути країни Західних Балкан.

Щодо питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, то Греція спершу хоче побачити висновок Європейської комісії.

Натомість Республіка Кіпр заявила, що якщо висновки Єврокомісії будуть позитивними, то тоді вони погодяться надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Проте в уряді Кіпру також наголосили на тому, що спочатку необхідно враховувати країни із Західних Балкан. Адже багато з них вже зробили великі кроки на шляху до вступу в ЄС та провели ряд необхідних реформ.