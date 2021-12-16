Греція вимагатиме від усіх туристів, в тому числі з країн Європейського Союзу, надавати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 48 годин після прибуття.

Про це з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни повідомляє американське видання Bloomberg.

Обмеження було оголошено на наступний день після того, як Італія запровадила аналогічну вимогу, що викликало деяке невдоволення з боку ЄС щодо запровадження подібної вимоги в односторонньому порядку.

Уряд Греції ухвалив таке рішення через ризики поширення нового штаму вірусу Omicron.

Вимога набирає чинності 19 грудня о 6 годині ранку за місцевим часом. Без тесту можуть в’їхати лише ті мандрівники, які здійснюють транзит і перебували в іншій країні перед від’їздом до Греції менше, ніж 48 годин.

В країні досі спостерігається високе щоденне зростання числа нових випадків зараження COVID – 19, а також велике число госпіталізацій та смертей.

Європейська комісія заявила в середу, що країни повинні заздалегідь попереджати про зміни у правилах переміщень. Прессекретар Крістіан Віганд сказав, що “для збереження скоординованого підходу” країни ЄС зобов‘язані інформувати комісію та решту країн – членів за 48 годин до того, як вони вирішать ввести додаткові обмеження.