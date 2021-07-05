Про це він заявив під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.
Зокрема, Дендіас подякував за внесок українців у розвиток грецької економіки. За його словами, понад 30 тисяч українців працюють у грецькому морському флоті й багато українців відвідують Грецію як туристи.
“Я сподіваюсь, що так буде і цього року, оскільки ми визнаємо COVID-сертифікати. Тож як і раніше українці зможуть відвідувати Грецію”, – сказав очільник грецької дипломатії.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифікату для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.
- Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.
- Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб. Детальніше про це – у матеріалі.
- З 1 липня Нідерланди та Австрія прийматимуть без самоізоляції та тестів гостей з України. Перелік схвалених вакцин містить і Covishield.