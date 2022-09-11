Греція забезпечила постачання електроенергії взимку на випадок відсутності російського газу

Про це повідомляє Reuters.
Так, країна готова до найгіршого можливого сценарію, коли РФ припинить подачу природного газу, зазначив Міцотакіс на пресконференції в північному місті Салоніки.
Міцотакіс наголосив, що Греція підготувала достатньо вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту з газу, а потужності вугільної промисловості були нарощені.
Раніше у Reuters зауважили, що нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом “Північний потік” може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це — неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європа докладала зусиль, щоб частково замінити газопостачання з РФ обсягом 140 млрд кубометрів.
- 2 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що РФ намагатиметься втриматись на європейському ринку за будь-яку ціну, зокрема запустивши Північний потік-2.
- Франція звинуватила РФ у використанні енергопостачання як “зброї для війни”, оскільки “Газпром” скоротив постачання до одного з основних комунальних підприємств і підготувався зупинити потік головного трубопроводу до Німеччини.
- Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, РФ може зіштовхнутися з тривалішою та глибшою рецесією, оскільки вплив санкцій США та Європи поширюється, завдаючи шкоди секторам, на які країна роками покладалася для підтримки своєї економіки.