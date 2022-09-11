Греція забезпечила постачання електроенергії взимку на випадок відсутності російського газу

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив 11 вересня, що країна вжила заходів для забезпечення достатнього постачання енергоносіїв протягом зими на випадок відсутності російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

Так, країна готова до найгіршого можливого сценарію, коли РФ припинить подачу природного газу, зазначив Міцотакіс на пресконференції в північному місті Салоніки.

Міцотакіс наголосив, що Греція підготувала достатньо вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту з газу, а потужності вугільної промисловості були нарощені.

Раніше у Reuters зауважили, що нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом “Північний потік” може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це — неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європа докладала зусиль, щоб частково замінити газопостачання з РФ обсягом 140 млрд кубометрів.