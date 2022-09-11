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Греція забезпечила постачання електроенергії взимку на випадок відсутності російського газу

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив 11 вересня, що країна вжила заходів для забезпечення достатнього постачання енергоносіїв протягом зими на випадок відсутності російського газу.

Неділя, 11 вересня 2022, 18:17
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Про це повідомляє Reuters.

Так, країна готова до найгіршого можливого сценарію, коли РФ припинить подачу природного газу, зазначив Міцотакіс на пресконференції в північному місті Салоніки.

Міцотакіс наголосив, що Греція підготувала достатньо вантажів зрідженого природного газу, кілька електростанцій готові перейти на нафту з газу, а потужності вугільної промисловості були нарощені.

Раніше у Reuters зауважили, що нестабільне газопостачання блакитного палива до Європи трубопроводом “Північний потік” може призвести до дефіциту газу в європейських сховищах. Це — неминучий крок до того, щоб почати заходи зі скорочення споживання енергії.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європа докладала зусиль, щоб частково замінити газопостачання з РФ обсягом 140 млрд кубометрів.

Теги: альтернатива газу з рф, газ, газовий шантаж, Греція

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