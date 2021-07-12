Влада Греції запровадила обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників деяких галузей.

Про це пише газета Cyprus Mail з посиланням на прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

За словами очільника уряду країни, обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу повинні пройти медичні працівники, військові, співробітники будинків для літніх людей.

“Усіх, хто цього не зробить, відсторонять від роботи з 16 серпня”, – заявив Міцотакіс.

Зазначається, що 1 вересня обов’язкова вакцинація стане обов’язковою для медпрацівників державного та приватного секторів.

Очільник грецького уряду також оголосив про нові обмеження, спрямовані на стримування поширення коронавірусу. Більшість з них стосуються невакцинованих людей. Зокрема, їм заборонять відвідувати бари, кінотеатри, театри та інші закриті приміщення. Обмеження почнуть діяти з 16 липня.

Раніше влада Греції повідомила про різке зростання кількості щоденних заражень коронавірусом після тижнів спаду захворюваності. За даними органів охорони здоров’я країни, станом на вівторок було зафіксовано 1797 нових випадків, що вдвічі перевищує показники понеділка (801 випадок).

На тлі цього посилили деякі обмеження.

У червні на фоні зниження показників COVID-захворюваності Греція, економіка якої сильно залежить від туризму, скасувала більшість обмежень на подорожі та розваги, а також відмовилася від носіння масок на вулиці.

Від початку епідемії коронавірусу в Греції зафіксовано понад 429 тисяч випадків зараження (більш ніж 12,7 тисяч осіб померли).

Наразі в країні отримали щеплення близько 38% населення, що має право на вакцинацію. Влада Греції вирішила грішми заохочувати молодь вакцинуватися проти коронавірусу.