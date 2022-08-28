У міжнародному повітряному просторі в Егейському та Середземному морях були заблоковані літаки Туреччини. Це зробила система протиповітряної оборони Греції С-300.

Про це повідомило CNN Türk.

Літаки виконували розвідувальну місію. Інцидент трапився з пілотами F-16 командування ВПС Туреччини.

Вони зазнали переслідування з боку системи ППО, яка розміщена на острові Крит. На F-16 радар відстеження цілей і наведення ракет зафіксував ракету. Тоді літак виконував розвідувальну місію на захід від острова Родос.

Турецькі F-16 повернулися на свої бази попри інцидент. У Міноборони Туреччини наголосили, що подібні дії країни-союзника по НАТО суперечать принципам Альянсу.

Греція планувала розмістити систему С-300 російського виробництва на Кіпрі у 1997-1998 роках. Після заперечень Туреччини системи розгорнули на острові Крит у 1999 році.

Система ППО Греції має чотири системи та вісім пускових майданчиків із дальністю пострілу майже 129 км.