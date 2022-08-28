Про це повідомило CNN Türk.
Літаки виконували розвідувальну місію. Інцидент трапився з пілотами F-16 командування ВПС Туреччини.
Вони зазнали переслідування з боку системи ППО, яка розміщена на острові Крит. На F-16 радар відстеження цілей і наведення ракет зафіксував ракету. Тоді літак виконував розвідувальну місію на захід від острова Родос.
Турецькі F-16 повернулися на свої бази попри інцидент. У Міноборони Туреччини наголосили, що подібні дії країни-союзника по НАТО суперечать принципам Альянсу.
Греція планувала розмістити систему С-300 російського виробництва на Кіпрі у 1997-1998 роках. Після заперечень Туреччини системи розгорнули на острові Крит у 1999 році.
Система ППО Греції має чотири системи та вісім пускових майданчиків із дальністю пострілу майже 129 км.
- Як показали дані Refinitiv Eikon у понеділок, Туреччина подвоїла імпорт російської нафти цього року, оскільки ці дві країни налаштовані на ширшу співпрацю в бізнесі та особливо в торгівлі енергоносіями на тлі західних санкцій проти Москви.