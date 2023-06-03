Повідомляє Reuters
Поліція вилучила два підозрілих контейнери в порту Пірей і, доставивши їх до порту Салоніки, знайшла 100 пакетів схованого кокаїну вагою 161 кілограм.
За словами поліції, вартість наркотиків оцінюється приблизно в 3,2 мільйона євро.
Партію було знайдено в межах розслідування, яке Греція розпочала минулого місяця з владою Північної Македонії та агентством США з боротьби з наркотиками. У цій справі затримано близько 14 осіб.
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