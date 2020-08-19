Про це розповідають #Букви.

Традиція його святкування існувала вже в ІV столітті, адже у ІV столітті рівноапостольна імператриця Єлена побудувала на горі Фавор храм на честь Преображення Господнього.

Євангельське оповідання

Про Преображення розповідається в трьох Євангеліях: від Матфея (17: 1-6), Марка (9: 1-8), Луки (9: 28-36).

Євангелісти оповідають, що Господь пророчо сказав: “… Істинно кажу вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в силі” (Мк. 9: 1). Через шість днів Він узяв трьох своїх найближчих учнів – Петра, Якова та Іоанна – і піднявся помолитися разом з ними на гору. Там під час молитви, як сказано в Євангелії від Матфея (17: 2-9), Він “преобразився перед ними: лице Його засяяло, як сонце, одежа ж Його стала білою, як світло”.

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І з’явилися перед ними старозавітні пророки – Мойсей та Ілія. Потім їх осінила світла хмара й вони почули з неї голос, який говорив: “Це є син мій улюблений, у котрому моє благовоління; Його слухайте”. Апостоли злякалися і впали на землю, а Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: “Встаньте й не бійтеся”. Коли ж учні підняли свої очі, то нікого, крім Ісуса, не побачили.

Після цієї події апостоли разом з Ісусом зійшли з гори вниз. Учням було заборонено розповідати про побачене і почуте аж до Воскресіння.

Сенс свята полягає в тому, що в преображенні Христос виявив свою Божественну природу.

Традиції свята

В це свято християни йдуть до церкви на урочисте богослужіння і несуть із собою кошики з фруктами: яблуками, грушами, сливами, виноградом. Священники на богослужіння одягають білі одежі, що символізує те світло, яке побачили апостоли.

У цей день також поминають померлих.

Що не можна робити в цей день

виконувати будь-яку роботу по дому;

проганяти комах та вбивати їх;

лаятися і сваритися;

бажати комусь зла;

до Другого Спаса не можна їсти яблука: інакше, якщо в сім’ї померла дитина, на тому світі вона у цей день залишиться без гостинця;

їсти непісні страви, адже Яблучний Спас припадає на Успенський піст.

Прикмети

Пройшов Спас — пішло літо від нас.

Який Яблучний Спас – таким буде і січень.

Якщо на руку сядуть дві мухи одночасно – на людину чекає везіння

Сухий день – восени теж буде мало опадів. Ясна погода – зима буде холодною.

Якщо не їсти яблук до Другого Спаса, а потім 19 серпня у свято скуштувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно обов’язково збудеться.

Якщо фрукти в саду виявилися гнилими й не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким.

У п’ятницю, 14 серпня, православні християни святкували Маковія або Спаса на воді. Через вплив російської культури багато українців помилково називають це свято Медовий Спас.