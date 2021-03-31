Пресвітеріанський пастор Патрік Махоні подав до суду на віцепрезидентку Камалу Харріс і спікерку Палати представників Ненсі Пелосі й поліцію. Він хотів провести молитву біля Капітолія в Страсну п'ятницю, але йому відмовили. Пастор стверджує, що його права, гарантовані Першою поправкою, порушили.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Християнський пастор заявив про те, що наявність огорожі навколо Капітолію не дозволяє йому провести традиційну молитву з вірянами в Страсну п’ятницю, день розп’яття Ісуса Христа. У вівторок, 30 березня, служитель подав скаргу до федерального суду.

Позов було подано від імені пастора Центром американської свободи.

“Відмова пастору і вірним парафіянам в можливості молитися за межами Капітолію США незбагненна і порушує гарантії Першої поправки для традиційних суспільних зібрань”, – говориться в заяві генерального директора центру Кармія К. Діллон.

Пастор подавав прохання дозволити йому провести молитву, але її відхилили. За його словами, торік він проводив аналогічну молитву, а поліція стежила за дотриманням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19.

“Ці дії відповідачів фактично створили зону заборони на виступи на одному з найважливіших суспільних майданчиків в країні”, – сказано в скарзі.

Як відомо, територію навколо Капітолію огородили після спроба штурму в січні. Махоні вважає, що можна було б прибрати огорожу, щоб звершити молитву “про зцілення від розбіжностей і тривог, які панують в країні після трагічних подій 6 січня 2021 року”.

До слова, в поліції пастору запропонували провести молитву біля огорожі, навпроти місця, де раніше збиралися віряни. Махоні відмовився. Він говорить про те, що відмова чиновників порушує його права Першої поправки на свободу слова, зібрань і свободу віросповідання.