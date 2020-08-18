Про це повідомляє видання Financial Times.

Христя Фріланд, канадська письменниця, колишня журналістка видань Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters, яка наразі обіймає посаду віцепрем’єр-міністра Канади, невдовзі очолить міністерство фінансів.

Вона замінить Білла Морно, який днем раніше раптово пішов у відставку, ставши першою жінкою на цій посаді. При цьому відомо, що Фріланд має намір зберегти свою нинішню посаду заступника прем’єр-міністра.

Раптову відставку попередника Фріланд пов’язують зі зростаючим напруженням у його стосунках з Джастіном Трюдо, через амбітні плани прем’єра щодо збільшення витрат на “зелену” енергетику після пандемії.

Дефіцит федерального бюджету Канади на фоні кризи, спричиненої COVID-19, збільшився до 343 млрд канадських доларів (260 млрд доларів).

Тепер реалізацією цього плану має займатися Фріланд.