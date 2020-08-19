Канадська політик українського походження Христя Фріланд стала міністеркою фінансів в уряді Канади. Вона - перша жінка на цій посаді.

Поздоровлення Фріланд адресував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Щиро вітаю Христю Фріланд з призначенням міністром фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді”, – написав Кулеба.

I congratulate @cafreeland with being appointed Canada’s first female Minister of Finance. I’m sure that further developing trade and economic ties between Ukraine & Canada will help mitigate the economic impact of COVID-19.

🇺🇦❤️🇨🇦 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2020

Також він висловив переконання в тому, що “подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України та Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії”.

Thank you to all of Canada’s Premiers for your collaboration and insight over the past months. I am so proud of the work that we are accomplishing together as #TeamCanada. — Chrystia Freeland (@cafreeland) August 18, 2020

Фріланд, в свою чергу, подякувала колегам з уряду за довіру їй.

Як відомо, Фріланд замінила на посаді міністра фінансів Білла Морно, який днем ​​раніше раптово пішов у відставку.

Раптову відставку попередника Фріланд пов’язують зі зростаючим напруженням в його відносинах з прем’єром Джастіном Трюдо через його амбітні плани щодо збільшення видатків на “зелену” енергетику після пандемії.

Дефіцит федерального бюджету Канади на тлі кризи, викликаної COVID-19, збільшився до 343 млрд канадських доларів (260 млрд доларів). Тепер реалізацією цього плану повинна буде займатися Фріланд.