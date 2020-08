Поздоровлення Фріланд адресував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Щиро вітаю Христю Фріланд з призначенням міністром фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді”, – написав Кулеба.

I congratulate @cafreeland with being appointed Canada’s first female Minister of Finance. I’m sure that further developing trade and economic ties between Ukraine & Canada will help mitigate the economic impact of COVID-19. 🇺🇦❤️🇨🇦

Також він висловив переконання в тому, що “подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України та Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії”.

Thank you to all of Canada’s Premiers for your collaboration and insight over the past months. I am so proud of the work that we are accomplishing together as #TeamCanada.

— Chrystia Freeland (@cafreeland) August 18, 2020