Поздоровлення Фріланд адресував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Щиро вітаю Христю Фріланд з призначенням міністром фінансів Канади. Вона стала першою в історії жінкою на цій посаді”, – написав Кулеба.

Також він висловив переконання в тому, що “подальший розвиток торгівлі та економічних зв’язків України та Канади допоможе пом’якшити економічні наслідки пандемії”.

Фріланд, в свою чергу, подякувала колегам з уряду за довіру їй.

Як відомо, Фріланд замінила на посаді міністра фінансів Білла Морно, який днем ​​раніше раптово пішов у відставку.

Раптову відставку попередника Фріланд пов’язують зі зростаючим напруженням в його відносинах з прем’єром Джастіном Трюдо через його амбітні плани щодо збільшення видатків на “зелену” енергетику після пандемії.

Дефіцит федерального бюджету Канади на тлі кризи, викликаної COVID-19, збільшився до 343 млрд канадських доларів (260 млрд доларів). Тепер реалізацією цього плану повинна буде займатися Фріланд.