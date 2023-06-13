В Еквадорі 76-річна жінка, яку мали поховати, почала стукати у труну під час власних поминок.

Джерело: The Guardian, AP.

Пенсіонерку Беллу Монтоя шпиталізували 9 червня після ймовірного інсульту.

У жінки сталася кардіореспіраторна зупинка – припинення дихання та роботи серця. Вона не реагувала на реанімаційні заходи, тож лікарі констатували смерть.

Син жінки, Жільберто Барбера розповів, що його мати була без свідомості, коли її привезли до відділення невідкладної допомоги, і що через кілька годин лікар повідомив йому, що вона померла, та передав документи, що посвідчують особу, разом зі свідоцтвом про смерть.

Сім’я відвезла тіло до похоронного бюро, а потім влаштувала поминки, під час яких присутні й почули дивні звуки.

Син жінки Жільберто Барбера зазначив, що у труні почало щось гриміти, і всі родичі злякалися.

“Нас було близько 20 осіб. Приблизно через п’ять годин після парастасу труна почала видавати звуки. Моя мама була загорнута в простирадла і билася об труну, а коли ми підійшли, то побачили, що вона важко дихає”, – розповів Жільберто Барбера.

Родичі відвезли Беллу до лікарні в центральному місті Бабахойо. Міністр охорони здоров’я Еквадору повідомив, що вона перебуває в інтенсивній терапії. Однак лікарі не дають родичам обнадійливих прогнозів.

У медичному закладі, який констатував смерть живої жінки, розпочали розслідування.

Також МОЗ Еквадору створило технічний комітет для перевірки того, як лікарня видає свідоцтва про смерть.