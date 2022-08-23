Уряд Сполучених Штатів закликав американців негайно покинути Україну. У США попередили про те, що найближчими днями Росія може завдати низку ракетних ударів по державних та громадських об'єктах України.

Про це повідомляє CNN.

Відповідне повідомлення з’явилось на вебсайті посольства США в Україні. Громадян Сполучених Штатів закликали “покинути Україну зараз, використовуючи приватні доступні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно”.

“Ситуація з безпекою по всій Україні – дуже нестабільна, і умови можуть погіршитись без попередження”, – йдеться у повідомленні.

Черговий заклик американського посольства з’явився тоді, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до шестимісячного рубежу, та слідує за аналогічним попередженням української влади про те, що у День Незалежності, 24 серпня, можливі масовані ракетні обстріли українських міст з боку РФ.

Зокрема влада Києва заборонила всі масові зібрання у період з 22 по 25 серпня включно.

Голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов заявив, що наказ введено для того, щоб силовики могли “своєчасно реагувати на загрози ракетно-бомбових ударів військ Російської Федерації по центрах прийняття рішень, військових об’єктах, об’єктах ВПК, критичній інфраструктурі та прилеглих житлових районах”.

Минулого тижня у Держдепі США заявили, що викликали на зустріч російського посла у США Анатолія Антонова, щоб Сполучені Штати “могли застерегти Росію від будь-якої ескалації її війни проти України”, заявив речник відомства 22 серпня. Це попередження зокрема стосувалось й можливих провокацій росіян на окупованій Запорізькій АЕС.