Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні зазначається, що ця пропозиція, якщо її офіційно представить Європейська комісія та підтримають усі країни-члени, “накине широку сітку” на громадян ЄС. Як наслідок, це, ймовірно, зачепить колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Адже він є головою комітету акціонерів Nord Stream AG, спільного проєкту з транспортування російського газу трубопроводом, який належить енергетичному гіганту “Газпром”.

У травні Шредер залишив посаду голови російської державної нафтової компанії “Роснефть” після трьох місяців широких закликів до нього припинити зв’язки вз президентом Росії Володимиром Путіним через широкомасштабну війну в Україні.

У виданні зауважили, що пропонована заборона міститиме у собі період поступового впровадження. Інші колишні лідери ЄС, зокрема Еско Ахо з Фінляндії та Крістіан Керн з Австрії, а також колишній прем’єр-міністр Франції Франсуа Фійон, вийшли з правління кількох російських компаній відразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Ці пропозиції були висунуті до того, як “Газпром” у вівторок оголосив про пошкодження газопроводу “Північний потік” поблизу данських вод. Німеччина та інші країни заявили, що підозрюють диверсію”, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що “Газпром” суттєво скоротив постачання до ЄС через технічні проблеми. Проєкт газопроводу “Північний потік-2” було зупинено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.