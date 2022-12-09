Листи, які розсилають у Німеччині нібито від генерального консульства України з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні, є фейковими.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що стало відомо про те, що на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні.

Відтак, Олег Ніколенко наголосив, що зазначені листи є підробкою й жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. За його словами, консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування.

“Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян”, – заявив речник МЗС.

Нагадаємо, що посольства та консульства України у європейських країнах продовжують отримувати небезпечні пакунки. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, за дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже зафіксовано 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Очільник МЗС зауважив, що на всіх конвертах зазначається одна й та ж сама адреса відправника: автосалон Tesla у німецькому містечку Sindelfingen. Зазвичай, відправлення відбувалося із поштових відділень, не обладнаних системами відеоспостереження.

Крім того, зловмисники не залишали на пакунках слідів своїх ДНК, що вказує на професійний рівень втілення цієї акції.