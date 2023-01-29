Про це сповіщає The Times of Israel.
За даними масмедіа, загибла працювала сторожем.
“Ірина Корольова, громадянка України, стала шостою жертвою теракту минулої ночі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі. Подробиць про її похорон поки не надходило”, – коментують ЗМІ.
Президент України також повідомив, що одна із жертв – українка.
Поділяємо біль народу 🇮🇱 через теракти в Єрусалимі. Серед жертв – українка. Щирі співчуття рідним загиблих. Злочини цинічно скоєні, зокрема, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Терору не має бути місця в сучасному світі. Ні в 🇮🇱, ні в 🇺🇦.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023
Зазначено, що внаслідок стрілянини загинуло семеро людей. Раніше були опубліковані імена п’ятьох загиблих. 48-річний Елі та 45-річна Наталі Мізрахі, пара, яка вийшла на вулицю, щоб допомогти застреленим, Рафаель Бен Еліяху (56 років), Ашер Натан (14 років), і Шауль Хай (68 років). Ім’я однієї жертви поки не оприлюднено.
- У ФСБ Росії заявили, що нібито затримали в Херсонській області дев’ять українців, які належать до “диверсійно-розвідувальної групи СБУ” та буцімто “готували теракт” щодо так званих “посадовців” окупаційної адміністрації регіону.
- У Туреччині затримано людину, яка скоїла теракт на проспекті Істікляль в Стамбулі.