У Грузії триває акція "Поділись світлом", мета якої – зібрати кошти на генератори для України, щоб допомогти українцям пережити холодну зиму в умовах постійних атак критичної інфраструктури з боку РФ. Жителі Грузії вже зібрали гроші на 200 генераторів.

Про це інформує видання “Новости Грузии“.

За вісім днів гроші переказали 1176 громадян Грузії, ще дев’ятеро людей доставили самі генератори. Загалом уже для відправки в Україну назбирали на 200 генераторів. Збір триває до 12 грудня, генератори планується доставити до Києва до 24 грудня. У столиці України їх розподілять партнерські громадські організації серед об’єктів, які мають найбільшу потребу.

На всіх генераторах будуть наклейки з іменами людей, які допомогли купити їх.

У виданні зазначають, що наближенням зими Росія зробила головною метою своїх атак енергетичну систему України. У багатьох містах України немає світла та тепла. У Києві найближчими днями знову очікується різке похолодання зі зниженням температури до -17 градусів.

Генератори та трансформатори для України цими днями відправляють із багатьох країн. Європарламент запустив кампанію “Генератори надії”, яка вже охопила понад 200 великих європейських міст.