Про це інформує видання “Новости Грузии“.
За вісім днів гроші переказали 1176 громадян Грузії, ще дев’ятеро людей доставили самі генератори. Загалом уже для відправки в Україну назбирали на 200 генераторів. Збір триває до 12 грудня, генератори планується доставити до Києва до 24 грудня. У столиці України їх розподілять партнерські громадські організації серед об’єктів, які мають найбільшу потребу.
На всіх генераторах будуть наклейки з іменами людей, які допомогли купити їх.
У виданні зазначають, що наближенням зими Росія зробила головною метою своїх атак енергетичну систему України. У багатьох містах України немає світла та тепла. У Києві найближчими днями знову очікується різке похолодання зі зниженням температури до -17 градусів.
Генератори та трансформатори для України цими днями відправляють із багатьох країн. Європарламент запустив кампанію “Генератори надії”, яка вже охопила понад 200 великих європейських міст.
- У Німеччині на різдвяних ярмарках відкрилися благодійні стенди у підтримку Збройних Сил України.
- Україна на період опалювального сезону потребує додатково близько 3 млрд кубів газу, що в грошовому еквіваленті становить понад 4 мільярди доларів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін намагається використати зиму як зброю. Він закликав блок посилити підтримку України.