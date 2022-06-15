Надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС підтримують мешканці Німеччини - 68% , французи - 65% та нідерландці - 65%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Центру “Нова Європа”, повідомила його директорка Альона Гетьманчук.

Центр “Нова Європа” замовив це опитування через закиди щодо того, що дані про підтримку майбутнього членства України в ЄС у далекому майбутньому не показові. І тому не означають, що суспільства європейських країн підтримують надання статусу кандидата в ЄС для України вже зараз.

Натомість за результатами дослідження, стає зрозумілим те, що кількість опонентів у два рази менша, аніж кількість тих, хто підтримує Україну в отриманні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Окрім того, якщо брати до уваги лише тих респондентів, які визначилися зі своєю позицією щодо цього питання, то рівень підтримки України сягає 60% у всіх трьох країнах.

“Результати цього дослідження є підтвердження того, що європейські суспільства у ключових країнах ЄС дають своїм лідерам карт-бланш на прийняття позитивного рішення щодо статусу кандидата для України в ЄС вже впродовж наступних десяти днів”, – зазначила Альона Гетьманчук.