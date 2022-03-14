Для вивезення з України сум, більших за 10 тис. євро українцям знову знадобляться додаткові документи, які мають підтвердити зняття готівки з власного рахунку або купівлю банківських металів на відповідну суму.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Громадяни знову мусять отримувати підтвердні документи для вивезення за кордон валютних цінностей у сумі, більшій за 10 тис. євро.

Для вивезення такої кількості грошей за кордон громадяни мусять отримати документ, що підтверджує зняття готівки з власних рахунків або придбання банківських металів на відповідну суму.

4 березня правління Національного банку внесло зміни до своєї постанови від 24 лютого “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”. Згідно з таким рішенням, громадяни не мали надавати жодних підтвердних документів при вивезенні валютних цінностей за межі України. Проте з 13 березня громадянам знову будуть потрібні ті ж документи, що і раніше.