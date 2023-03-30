Росіянина, чия донька намалювала антивоєнний малюнок, суд Тульської області засудив до двох років ув'язнення.

Про це мовиться в матеріалі CNN.

Жителю Тульської області Олексію Москальову висунули обвинувачення в “дискредитації російських військових”. У судовому документі йдеться, що Москальов, “використовуючи власний комп’ютер, розміщував на своїй сторінці в соціальних мережах висловлювання у вигляді текстово-графічних публікацій, що дискредитують Збройні сили Російської Федерації”.

Як повідомляється, у квітні 2022 року дочка Москальова, Маша у школі під час уроку образотворчого мистецтва намалювала російські ракети, які обстрілюють українську сім’ю. Також вона підписала малюнок словами “Ні війні” і “Слава Україні”. Незабаром школа викликала поліцію.

Зазначено, що співробітники ФСБ провели бесіду з дівчинкою, а на Москальова склали протокол про “дискредитацію російської армії” через його коментар на платформі “Одноклассники”. У кінці року на чоловіка завели кримінальну справу про повторну “дискредитацію” армії. 30 грудня будинок Москальова обшукали.

Крім того, додається, що на початку березня чоловіка затримали, після чого відправили під домашній арешт. Доньку Машу, яку Москальов виховував один, направили в притулок. Наголошено, що комісія у справах неповнолітніх подала позов про обмеження батьківських прав Москальова.