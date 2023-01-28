Відповідну заяву опублікувала громадська спілка “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ”.

У заяві громадські організації нагадують, що нещодавно міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов’язкових предметів: української мови та математики. Відтак, історія України стає необов’язковим предметом для абітурієнтів, які планують вступати у навчальні заклади вищої освіти.

За словами міністра, національний мультипредметний тест складатиметься з двох обов’язкових предметів (української мови та математики) та одного додаткового предмета за вибором вступника з переліку: історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), фізика, хімія, біологія. Отже, історія України з обов’язкового стає предметом на вибір. Але у своїх нововведеннях МОН пішов іще далі та зробив історію України необов’язковою навіть для вступу на гуманітарні спеціальності.

У своїй заяві громадські об’єднання зазначають, що у 2020 році з обов’язкових предметів ЗНО вилучили й українську літературу. На їхню думку, крок за кроком українських абітурієнтів позбавляють необхідності вивчати фундаментальні для формування української ідентичності та держави предмети.

Підписанти у своїй заяві наголошують, що метою Росії у повномасштабній війні є не просто знищення українців та їх домівок, але й нашої культури та національної пам’яті. Росія вже зруйнувала або викрала 1200 об’єктів української культурної спадщини, зрівняла із землею понад 1000 закладів освіти. В тимчасово окупованих регіонах російські воєнні злочинці в першу чергу знищують підручники з історії України, називаючи їх екстремістськими, замінюють їх на власну пропаганду та вшановують катів українського народу меморіальними таблицями і пам’ятниками.

Також громадські організації навели декілька прикладів й згадали, що під час окупації Луганської, Донецької, Запорізької, Чернігівської та Сумської областей російські війська активно вилучали та знищували книги з української літератури та підручники з історії України.

Відтак, у Донецьку та Маріуполі російські окупанти змусили працівників бібліотек провести інвентаризацію, в результаті – вилучено та знищено не тільки всі підручники з історії України, а й просто україномовні книги через “екстремістський зміст”. А в окупованому Мелітополі росіяни встановили пам’ятну таблицю та пам’ятник службовцям НКВС, вбивці полковника армії УНР та засновника ОУН Євгена Коновальця Павлу Судоплатову та одному з очільників воєнного вторгнення СРСР до Афганістану Григорію Бояринову. На місці пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі міста планують встановити меморіал жертвам “Великої вітчизняної війни”, міф про яку є однією з магістральних тем російської пропаганди.

Підписанти підкреслюють, що історія для Росії – це окремий інструмент у війні, в якому вона системно впродовж багатьох років насаджує через інформаційний простір Україні та світу дезінформаційні наративи про нібито не існування українців як окремої нації, заперечення існування української мови та культури тощо. Зрештою, повномасштабна війна розпочалася великою псевдоісторичною лекцією президента Росії Владіміра Путіна.

“Вилучення обов’язкового іспиту з історії України під час повномасштабної війни з Росією негативно впливатиме на формування національної свідомості випускників шкіл, а відтак і на національну безпеку в довгостроковій перспективі. Вважаємо, що такий крок направлений проти українського державотворення й формування національної свідомості суспільства. Ці помилки можуть коштувати життя багатьом українцям у майбутньому”, – йдеться у заяві громадських об’єднань.

А також додається, що історія України – це засадничий предмет, який формує в учнів національну пам’ять, національну свідомість, розуміння важливих історичних процесів та їхніх причинно-наслідкових зв’язків.

“Прибрати історію України як обов’язковий предмет з НМТ – це допомагати Росії перемагати у головах наших абітурієнтів. Ми, представники громадянського суспільства, вимагаємо у Міністерства освіти й науки повернути історію України у перелік обов’язкових іспитів національного мультипредметного тесту”, – звернулися до Міносвіти громадські організації.

Зазначимо, що серед підписантів: Центр досліджень визвольного руху та громадська спілка “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ”, до якої входить 26 організацій громадянського суспільства.