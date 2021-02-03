Громадські організації про санкції проти каналів Козака: Ці канали загрожують інформаційній безпеці України

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти “112 Україна”, NewsOne та ZIK, не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

Про це йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті Українського кризового медіацентру.

ГО зазначили, що введення санкцій проти цих каналів – це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави.

У заяві йдеться про те, що ці канали є інструментами іноземного впливу, а отже, становлять системну загрозу інформаційній безпеці України. Зокрема, наголошується на фінансуванні каналів з боку РФ, пропаганді дезінформації Кремля, підтримці російської агресії на Донбасі, нехтуванні принципами свободи слова, недотриманні журналістських стандартів.

“Вони (канали “112 Україна”, NewsOne та ZIK, – ред.) неодноразово слугували інструментом політичного піару на користь проросійської політичної партії та її власника… Ці канали слугували платформою для просування ультраправих”, – йдеться у заяві.

ГО заявили, що “112 Україна”, ZIK та Newsone не можна вважати справжніми ЗМІ, які мають намір надавати об’єктивну та неупереджену інформацію на благо громадськості.

“Вони поводяться як інструменти злочинного впливу, спрямовані передавати наративи кремлівської пропаганди під маскою “вітчизняних” українських ЗМІ. Обмеження їхньої діяльності в Україні – це крок до підвищення інформаційної безпеки української держави, особливо життєво важливий під час тривалої російської агресії проти неї”, – додали представники ГО.

Заяву про санкції щодо каналів, які пов’язують із нардепом ОПЗЖ Віктором Медведчуком, підтримали Український кризовий медіацентр, Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, “Детектор медіа”, StopFake, Центр дослідження безпекового середовища “Прометей”, Рада зовнішньої політики “Українська призма”, VoxCheck, Центр оборонних реформ, Euromaidan Press та Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Санкції проти каналів NewsOne, ZIK та “112 Україна“

Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.