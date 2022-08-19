Низка громадських організацій закликала Міністерство цифрової трансформації відмовитися від ініціативи дозволити в “ручному режимі” допускати часткове або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

Відповідну заяву опублікувала громадська організація “Антикорупційний штаб” у Facebook.

Раніше Міністерство цифрової трансформації оголосило публічне громадське обговорення змін до проєкту постанови Кабінету міністрів України “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 та від 30 листопада 2016 р. № 867”. У пояснювальній записці зазначається, що цей проєкт було розроблено задля забезпечення реалізації державної політики у сфері відкритих даних в умовах воєнного стану, а також забезпечення сталості реалізації політики відкритих даних.

Натомість у заяві громадських організацій зазначається, що на сьогодні оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних здійснюється за такими принципами: відкритість за замовчуванням, оперативність, доступність використання, інтероперабельність, постійна застосовність та інклюзивність розвитку.

Мінцифра пропонує в умовах дії надзвичайного або воєнного стану, оголошеного на території України, або в окремих її областях, дати можливість розпорядникам інформації під час оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних відступати від цих принципів. Також дозволити в “ручному режимі” допускати часткове або повне припинення надання доступу до оприлюднених наборів даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування.

“Такі зміни на практиці призведуть до того, що кожен орган зможе без будь-якого пояснення закрити інформацію, посилаючись на воєнний стан, який вже 6 місяців триває в Україні”, – наголосили підписанти.

В Україні з 2011 року гарантовано право кожному на доступ до публічної інформації з урахуванням принципу максимальної відкритості. Зокрема, Закон України “Про доступ до публічної інформації” визначає процедуру доступу до публічної інформації шляхом обов’язкового її надання та оприлюднення у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання в найрізноманітніших цілях.

Автори заяви наголошують на тому, що станом на сьогодні відсутні будь-які дослідження або аналітика, які б підтверджували, що оприлюднення відкритих даних зашкодило життю та здоров’ю українців. Прийняття 835 Постанови відбувалось на другий рік після початку російсько-української війни з залученням міжнародних експертів після оцінки готовності України за методологією ODRA та після декількамісячних консультацій з громадськістю. З 2015 року Україна поступово підвищувала свої рейтинги відкритості в Open Data Barometer та Open Data Index.

У заяві підписанти зауважили, що до 24 лютого 2022 року не було зареєстровано жодної справи щодо воєнних злочинів з боку РФ проти юридичних або приватних осіб, пов’язаних з використанням публічної інформації з державних реєстрів.

Окрім того, Міністерство оборони також не надавало інформації, що будь-які воєнні злочини з боку РФ були пов’язані з використанням державних публічних реєстрів. Натомість ГУР Міноборони України визнало, що “бази даних українських громадян попадають в руки російських окупантів під час захоплення адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників”.

Автори заяви наголосили на тому, що перелік наборів публічної інформації, затверджений Постановою №835 у редакції від 11 лютого 2022 не несе жодної загрози українському суспільству. Тому внесення змін в Постанови № 835 та № 867 призведе до закриття інформації на основі змін, запропонованих Міністерством цифрової трансформації. При цьому в органах, де є працівники, відповідальні за відкриті дані, вони опиняться під загрозою звільнення.

“Ми закликаємо Мінцифру відмовитися від цієї ініціативи, адже внесення таких змін до підзаконних актів не лише суперечить законодавству у сфері публічних даних, а й створює загрозу розвитку відкритих даних в Україні”, – закликали ініціатори заяви.

Зокрема вони заявили, що необхідно повернути повноцінний доступ до окремих публічних реєстрів, які перестали функціонувати з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, та змусити розпорядників оприлюднювати дані, яких вимагає закон та які є важливими для бізнесу та громадськості.

Серед тих, хто підписав заяву: Антикорупційний штаб, Асоціація відкритих даних, Технології прогресу, Харківський антикорупційний центр, ВО “Автомайдан”, Платформа Громадський контроль, Трансперенсі Інтернешнл Україна, DiXi Group, Інститут законодавчих ідей, Центр журналістських розслідувань “Сила правди”, ГО “На межі”, Громадянська платформа “Дій!”, Інститут аналітики та адвокації, Фундація DEJURE, Спільнота OpenUp Ukraine, Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC), Центр Розвитку Інновацій, ГО SaveDnipro.