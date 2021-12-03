Відповідний виступ очільника Міноборони відбувся сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.
Резніков заявив, що імовірним часом для військової ескалації з боку Росії розглядається кінець січня. Проте, цього сценарію можна уникнути. Міністр зазначив, що у разі наступу РФ Україна з партнерами зможуть дати гідну відсіч.
Він наголосив, що Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних “хвиль. Сумарна кількість військ на території РФ і тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені до ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб.
Міністр також найближчим часом планує затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні забезпечуватиме ефективну реалізацію найголовніших напрямів.
Олексій Резніков також стверджує, що його пріоритетом є збільшення зарплат військовим, однак у держбюджеті на це немає коштів.
“Сьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня мінімальна можливість заробляти – 14300 грн, тому як мінімум моя задача на 30% збільшити таку можливість.. Для того, щоб це відбулося в наступному році, потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль, сьогодні в державному бюджеті немає”, – пояснив міністр.
- Нагадаємо, Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік, вимагаючи виділити кошти на зарплати військовим.
- Ентоні Блінкен заявив, що велику тривожність у світової спільноти викликає те, як Росія накопичує війська на кордоні, разом з тим розгортаючи масштабну антиукраїнську пропаганду, щоб потім виправдати можливе вторгнення.