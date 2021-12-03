3 грудня Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков під час години запитань до уряду відповів на запитання народних депутатів та розповів про пріоритети та стан оборонної сфери України.

Відповідний виступ очільника Міноборони відбувся сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

Резніков заявив, що імовірним часом для військової ескалації з боку Росії розглядається кінець січня. Проте, цього сценарію можна уникнути. Міністр зазначив, що у разі наступу РФ Україна з партнерами зможуть дати гідну відсіч.

Він наголосив, що Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних “хвиль. Сумарна кількість військ на території РФ і тимчасово окупованих територіях, які можуть бути залучені до ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі осіб.

Міністр також найближчим часом планує затвердити нову структуру міністерства, яка на функціональному рівні забезпечуватиме ефективну реалізацію найголовніших напрямів.

Олексій Резніков також стверджує, що його пріоритетом є збільшення зарплат військовим, однак у держбюджеті на це немає коштів.

“Сьогодні в середньому солдат отримує 10 тисяч 200 гривень, а середня мінімальна можливість заробляти – 14300 грн, тому як мінімум моя задача на 30% збільшити таку можливість.. Для того, щоб це відбулося в наступному році, потрібно плюс 18 мільярдів гривень. Їх, на жаль, сьогодні в державному бюджеті немає”, – пояснив міністр.