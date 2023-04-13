13 квітня сотні тисяч осіб взяли участь у новій серії демонстрацій по всій Франції проти планів уряду підвищити пенсійний вік з 62 до 64 років, за день до рішення суду щодо конституційності суперечливого закону.

Про це повідомляє CNN.

Протестувальники в Парижі прорвались до штаб-квартири компанії LVMH – виробника предметів розкоші, у день, коли акції компанії, яка володіє такими брендами, як Louis Vuitton і Moët, підскочили до рекордного рівня. Акції компанії після завершення пандемії та поступового відновлення попиту зросли майже на 26% з початку року.

Незгодні з політикою уряду вимагали, аби “заможні вносили більший внесок” у фінансування державних пенсій.

“Якщо Макрон хоче знайти гроші для фінансування пенсійної системи, він повинен приїхати сюди”, — зазначив лідер профспілки Фаб’єн Вільдьє.

У штабі-квартирі розповіли, що протестувальники перебували в будівлі недовго.



«Гроші для фінансування пенсій візьміть у багатіїв» – у Парижі протестувальники увірвалися до штаб-квартири LVMH // 2 фото

Щотижневі протести тривають у Франції протягом кількох місяців, оскільки Емманюель Макрон реалізує плани підвищення пенсійного віку в країні до 64 років з 62 до 2030 року. Президент ще більше розлютив протестувальників, використовуючи свої конституційні повноваження, аби провести закон через парламент без голосування. Конституційна рада Франції має прийняти рішення щодо закону 14 квітня.

Уряд стверджує, що пенсійний вік необхідно підвищити для більшості категорій працівників, щоб збалансувати пенсійний бюджет у найближчі роки.

Макрон пояснив, що реформи необхідні для приборкання державних фінансів, і твердо стоїть на цьому, заявивши, що “країна повинна продовжувати рухатися вперед”.