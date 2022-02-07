П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав Верховну Раду терміново зібрати позачергове засідання з метою збільшення розміру грошового забезпечення ЗСУ на тлі посилення військової загрози з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба політичної партії “Європейська Солідарність”.

За словами Петра Порошенка, у “ЄС” розробили спеціальний план, який передбачає декілька першочергових кроків.

“Треба терміново доукомплектувати всі бойові бригади. Для цього нам потрібно забезпечити адекватне забезпечення. Грошове забезпечення у ЗСУ має становити не менше 25 тисяч гривень, а на передовій – 50 тисяч гривень. Загалом на це необхідно 21 млрд грн”, – наголосив глава фракції “ЄС”.

Також Порошенко зазначив, що необхідно скоротити термін контрактів, а не продовжувати на 10 років, як пропонують “деякі гарячі голови”. Натомість пропонується надати можливість ветеранам укласти контракт саме на час особливого періоду, що дозволить терміново відновити чисельність та набрати необхідну кількість для підрозділів територіальної оборони.

Окрім цього лідер “Європейської Солідарності” наголосив на терміновому наповненні стратегічних резервів. Він вкотре закликав владу негайно забезпечити армію паливно-мастильними матеріалами, речовим майном, харчами, медичним, військовим забезпеченням.

У фракції також закликали забезпечити співфінансування разом із суб’єктами місцевого самоврядування процесу розгортання територіальної оборони. П’ятий президент переконаний, що вже зараз необхідно виділити 28 мільярдів із державного бюджету на програми, а також надати 300 мільйонів для розгортання цих робіт коштом резервного фонду Кабміну.

Він окремо закликав владу спільно розробити та ухвалити необхідні рішення та зауважив, що вже є підписні листи для проведення позачергового засідання Ради.