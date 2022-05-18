Кабінет Міністрів розширив перелік громадян, які можуть претендувати на виплати від міжнародних організацій. Тому грошову допомогу по 2,2-2,5 тис. грн щомісячно зможуть отримати не тільки внутрішньо переміщені українці.

Прем’єр-міністра процитувала пресслужба Офісу президента.

Відповідне рішення було прийняте 17 травня під час засідання Кабміну.

Грошову допомогу від міжнародних організацій розміром по 2200, 2500 грн зможе отримати більше громадян України. Окрім внутрішньо переміщених осіб на виплати можуть претендувати люди з деокупованих територій, з місць, де відбуваються активні бойові дії та українці, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

“Раніше такі виплати передбачалися тільки внутрішньо переміщеним особам з числа найбільш вразливих соціальних категорій. Тепер виплати зможуть отримати й наші люди з деокупованих територій, з населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території”, – повідомив Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що заявку на отримання допомоги можна подати на сайті “єДопомога”, а з часом така можливість з’явиться в “Дії”.