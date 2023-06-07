Джерело: Рафаель Гроссі у Twitter.
“Дізнавшись про події після руйнування дамби Каховської ГЕС, я особисто очолю наступного тижня чергову ротацію нашої Місії підтримки та допомоги на Запорізьку АЕС”, – йдеться у дописі.
Гендиректор МАГАТЕ додав, що разом з ним на атомну станцію здійснить візит посилена команда та зазначив, що це “дуже важливий момент у сфері ядерної безпеки”.
Відомо, що вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.
Як повідомляли #Букви, МАГАТЕ заявили, що їхні експерти “уважно стежать за ситуацією” після підриву росіянами Каховської ГЕС. Вони вважають, що на Запорізькій атомній електростанції немає “безпосереднього ризику для ядерної безпеки”.
“МАГАТЕ в курсі повідомлень про руйнування на українській Каховській греблі; експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.
Водночас у Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.
- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки підриву дамби Каховської гідроелектростанції стануть зрозумілими приблизно за тиждень.
- Після підриву Каховської ГЕС російські окупаційні війська відійшли від Дніпра на 5-15 к. Водночас вони продовжують обстріли Херсона.