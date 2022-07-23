Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники нагадали, що під час грози:

  • якщо ви перебуваєте вдома — зачиніть всі вікна та двері;
  • у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
  • не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
  • уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
  • якщо ви в полі — краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
  • перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
  • не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
  • не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні та бачите, що наближається негода — прямуйте до берега.

Фото: Гідрометцентр