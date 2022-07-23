Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
23-24 липня у південних, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Рятувальники нагадали, що під час грози:
- якщо ви перебуваєте вдома — зачиніть всі вікна та двері;
- у разі штормового попередження не паркуйте авто під деревами або високими конструкціями;
- не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі;
- уникайте металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви в полі — краще присісти у яму, тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею;
- перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень;
- не користуйтеся електроприладами під час грози, у т.ч. мобільним телефоном;
- не можна купатися у водоймах. Якщо ви у човні та бачите, що наближається негода — прямуйте до берега.
- Нагадаємо, що протягом 20 липня служби екстреної допомоги борються з лісовими пожежами на півдні Європи. Водночас у британській столиці лунають попередження щодо необхідності активізації боротьби зі зміною клімату.
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