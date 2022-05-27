Про це вона повідомила у Facebook.

Сьогодні Бутусову заборонили відвідувати військові частини на передовій на фронті, де він наразі перебуває. Проте, на його думку, це рішення заважає запису інтерв’ю з українськими воїнами на фронті, на передових позиціях та об’єктивно висвітлювати важку ситуацію на Донбасі.

Він почав вимагати від керівництва Офісу Президента негайно переглянути свої вказівки, і скасувати це “абсурдне розпорядження”.

“Інакше я повернусь з фронту для висвітлення політичної ситуації, і витрачу час на демонстрацію ваших численних помилок та бездіяльності. Я про офіс нічого не писав три місяці, і бачу, вам здалось, що вас тут хтось лякається”, — наголосив журналіст.

Згодом Оксана Романюк написала, що “коли убиваєш дракона, головне самому на нього не перетворитися”. За її словами, злочини лишаються злочинами, війна “їх не спише”, а такі злочини як блокування роботи відомих журналістів “ганьблять Україну на весь світ”.

“Порушень в роботі Юрія Бутусова не було. Отже, блокування роботи журналіста — це грубе порушення українського законодавства. І так, ми фіксуємо це порушення в Барометрі свободи слова і будемо вимагати у правоохоронних органів його розслідувати”, — зауважила директорка ІМІ.

Вона наголосила, що зараз українці борються за демократію, право на свободу слова, а незалежні медіа — невіддільна її частина.