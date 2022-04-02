Про це сповістив адвокат Ілля Новіков в етері каналу “Прямий”.
За його словами, нині у Бучі немає належних умов для проведення повноцінних слідчих дій, тож юристи фіксують скоєне росіянами за допомогою бійців ЗСУ, очевидців або самотужки.
“Я сподіваюся, що після кінця цієї війни ми зможемо з`ясувати, хто саме по прізвищах з російських військовослужбовців був присутній в цих місцях, хто відповідальний особисто за ці злочини”, – заявив Новіков.
Адвокат додав, наразі важливо максимально оперативно фіксувати усі докази злочинів ЗС РФ, і що усі отримані матеріали також будуть передані Генеральній прокуратурі України. Також Новіков закликав свідків злочинних дій російських солдатів за можливості знімати відеоматеріали та надсилати їх на електронну пошту.
“Ми просимо тільки про те, щоб люди, які знімають відео, надіслали нам його і мали з нами контакт, щоб підтвердити, що це відео походить від них. Наразі більше нічого ви зробити не можете, якщо ви не слідчий, прокурор. Це не ваша відповідальність”, – пояснив Новіков.
Одним з доказів воєнних злочинів ЗС РФ Ілля Новіков поділився на своїй сторінці у Facebook. Зауважимо, що дане відео містить кадри, які не рекомендуються до перегляду неповнолітнім та людям з чутливою психікою.
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