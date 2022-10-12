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Група “Метінвест” надала 150 тисяч бронижилетів ЗСУ

Група "Метінвест" надала Збройним силам України загалом 150 тисяч бронежилетів. Кожен десятий бронежилет українського бійця виготовлено зі сталі компанії або закуплено нею.

Середа, 12 жовтня 2022, 14:06
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Про це повідомила пресслужба компанії. 

Бронежилети в межах мілітарної ініціативи “Сталевий Фронт Ріната Ахметова” передали ЗСУ, Національній гвардії, Головному управлінню розвідки Міноборони та іншим військовим структурам. Від початку війни сума допомоги групи сягнула більше як 2 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн скерували на підтримку і допомогу військовим.

Фото: Метінвест

Акціонер групи “Метінвест” Рінат Ахметов зазначив, що жилети вже зберегли тисячі життів військових, рятувальників, медиків і комунальників.

“Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає цю перемогу. Це наш “Сталевий Фронт”. І я дякую всім працівникам “Метінвесту”, які щодня віддають усі сили заради нашої спільної перемоги”, – зауважив акціонер групи.

“Метінвест” є виробником броньової сталі, яка стала одним із найбільших постачальників спецсталі та захисної амуніції. Компанії довелося шукати альтернативу продукції з “Азовсталі” й везти прокат з Європи та Туреччини. Всього імпортували понад 600 тонн.

Підприємства компанії можуть виробляти близько 20 тонн спецсталі на тиждень. Бронежилети безоплатно передають бійцям, працівникам комунальних служб, аварійним бригадам і фахівцям ДСНС. Група запевнила, що їхня сталь підходить для захисту техніки автомобілів на фронті, “швидких”, евакуаційного транспорту тощо.

Теги: бронежилети, військова амуніція, Збройні сили України, ЗСУ, Метінвест, Рінат Ахметов, російсько-українська війна

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