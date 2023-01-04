Група солдатських вдів РФ закликала Путіна провести велику мобілізацію для війни проти України – Reuters

Маловідома "патріотична" група РФ, що підтримує вдів російських солдатів, закликала Володимира Путіна оголосити широкомасштабну мобілізацію мільйонів чоловіків і закрити кордони, щоб забезпечити продовження війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

70-річний лідер Росії перебуває під сильним суспільним тиском понад 10 місяців після того, як він відправив війська в межах повномасштабного наступу на сусідню Україну.

Ми просимо нашого президента Володимира Володимировича Путіна дозволити російській армії провести широкомасштабну мобілізацію”, – йдеться в пості групи “Солдатські вдови Росії” у Telegram. Ми просимо нашого президента, нашого Верховного Головнокомандувача заборонити виїзд чоловіків призовного віку з Росії. І ми маємо на це повне моральне право: наші чоловіки загинули, захищаючи цих людей, але хто захистить нас, якщо вони втікають?”.

Після наказу про те, що Путін назвав “частковою мобілізацією”, 21 вересня було призвано близько 300 000 додаткових солдатів, хоча ще кілька сотень тисяч російських чоловіків втекли за кордон, щоб уникнути призову.

У Кремлі не відразу відповіли на прохання прокоментувати звернення групи вдів. Минулого місяця російський президент заявив, що в додатковій мобілізації немає потреби.

Представниця групи вдів зазначила Reuters, що всі здорові російські чоловіки повинні бути мобілізовані на захист Батьківщини.

Майбутня війна вимагатиме зовсім інших ресурсів: людських, психологічних, економічних, – сказала вона Reuters. Захищати Батьківщину – обов’язок”.

Раніше стало відомо, що російська Держдума готується запровадити вищу ставку оподаткування для людей, які покинули країну, як багато хто зробив після початку широкомасштабної війни проти України.