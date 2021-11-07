Подробиці розповіла одна із туристок Ірина Громико у Facebook.
15 жовтня збірна група українських туристів з Рівного, Києва та Запоріжжя здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою. Через 2 дні, 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство. Жінка стверджує, що був безпосередній свідок цієї трагедії, однак турецька поліція не взяла у нього ні показань, ні контактних даних.
Тіло загиблого передали до України, де 22 жовтня поховали. Однак, сімом туристам, які були з ним в групі, слідство заборонило повертатися додому до завершення судово-медичної експертизи.
І хоч минуло вже три тижні з дня трагедії, ці люди так і не можуть виїхати з країни. Вони навіть не знають, скільки ще їм доведеться бути в Туреччині. Українці не змогли полетіти додому, бо на їх квитках стоїть ID-заборона, не можуть вони також перетнути турецький кордон.
Кожного із них зараз вдома чекають родини, діти та робота (з якої ризикують бути звільнені через тривалу відсутність).
І хоч туристи відчайдушно економлять, у них закінчуються кошти. Українське консульство на їх запити та прохання допомогти відповідає, що “в цьому випадку допомога не передбачена законодавством”, а на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.
Згодом Ірина Громико оновила пост: з туристами зв’язалися представники консульства та пообіцяли з 8 листопада робити запити до Турецького суду.
Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив #Буквам, що консульство займається справою українських туристів, підтримує зв’язки з правоохоронцями Туреччини та з родичами загиблого та туристами:
- Раніше у національному парку Рокі-Маунтін, що у штаті Колорадо, знайшли рештки чоловіка, який зник там під час сходження на гору ще у 1983 році.