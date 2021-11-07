Група українських туристів уже три тижні не може виїхати з Туреччини через ймовірне самогубство їх товариша. Позицію влади #Буквам прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

Подробиці розповіла одна із туристок Ірина Громико у Facebook.

15 жовтня збірна група українських туристів з Рівного, Києва та Запоріжжя здійснила переліт до Туреччини та відправилася в похід Лікійською стежкою. Через 2 дні, 17 жовтня один із членів групи скоїв самогубство. Жінка стверджує, що був безпосередній свідок цієї трагедії, однак турецька поліція не взяла у нього ні показань, ні контактних даних.

Тіло загиблого передали до України, де 22 жовтня поховали. Однак, сімом туристам, які були з ним в групі, слідство заборонило повертатися додому до завершення судово-медичної експертизи.

І хоч минуло вже три тижні з дня трагедії, ці люди так і не можуть виїхати з країни. Вони навіть не знають, скільки ще їм доведеться бути в Туреччині. Українці не змогли полетіти додому, бо на їх квитках стоїть ID-заборона, не можуть вони також перетнути турецький кордон.

Кожного із них зараз вдома чекають родини, діти та робота (з якої ризикують бути звільнені через тривалу відсутність).

І хоч туристи відчайдушно економлять, у них закінчуються кошти. Українське консульство на їх запити та прохання допомогти відповідає, що “в цьому випадку допомога не передбачена законодавством”, а на прохання робити запити, кажуть, що не можуть впливати на дії турецької сторони.

Згодом Ірина Громико оновила пост: з туристами зв’язалися представники консульства та пообіцяли з 8 листопада робити запити до Турецького суду.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив #Буквам, що консульство займається справою українських туристів, підтримує зв’язки з правоохоронцями Туреччини та з родичами загиблого та туристами:

“Консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід в Туреччині. Як відомо, під час подорожі загинув один український громадянин. Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв‘язок із родичами загиблого та туристами. Турецьке слідство розглядає версію самогубства. Водночас до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд тимчасово заборонив супутникам українця залишати територію Туреччини. Українське консульство звернулося до турецької сторони задля проведення швидкого і неупередженого розслідування цієї справи, а також надає консультації нашим громадянам в контексті подальших кроків”, – заявив Олег Ніколенко. Нагадаємо, підготовлено рішення Ради ЄС про виключення України з “зеленого списку” країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС.