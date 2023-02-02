Сканування черепа скам’янілої риби віком 319 мільйонів років дозволило виявити найдавніший приклад добре збереженого мозку хребетних, що проливає нове світло на ранню еволюцію кісткових риб.

Про це сповіщає CNN.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature, скам’янілий череп вимерлої риби Coccocephalus wildi був знайдений у вугільній шахті в Англії понад століття тому. Вчені з університету Мічигану в США та університету Бірмінгема у Великій Британії використали неінвазивну комп’ютерну томографію (КТ), щоб зазирнути всередину черепа та дослідити його.

Повідомляється, що КТ показала “непізнану пляму”. Виразний тривимірний об’єкт мав чітко визначену структуру з особливостями, властивими мозку хребетних: він був двосторонньо симетричним, містив порожнисті простори, за зовнішнім виглядом схожі на шлуночки, і мав розширені нитки, які нагадували черепні нерви.

За словами палеонтолога Джайлза, одного з членів дослідницькой групи, вони “поняття не мали”, що всередині був мозок, коли вирішили вивчити череп.

“Це було настільки несподіваним, що нам знадобився деякий час, щоб переконатися, що це насправді мозок. Крім того, що це задовольнило нашу цікавість, анатомія мозку в цій скам’янілості має велике значення для розуміння еволюції мозку риб”, – додав він.

Вважається, що риба мала довжину від 15 до 20 сантиметрів, плавала в лимані та харчувалася дрібними водними тваринами та комахами. Відповідно до дослідження, мозок живих лучеперих риб демонструє структурні особливості, яких немає в інших хребетних.

Зазначено, що наша обізнаність про еволюцію мозку хребетних здебільшого обмежується тим, що ми проінформовані про живі види, але “ця скам’янілість допомагає нам заповнити важливі прогалини в знаннях, які можна отримати лише з таких виняткових знахідок”.