У Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752 та Міністерстві закордонних справ України заявили, що Судові процеси в Ірані є фіктивними та несправедливими.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

У заяві групи нагадується, що 8 січня 2020 року Ісламська Республіка Іран цинічно збила літак рейс PS752 над Тегераном. Лише цього тижня Іран оголосив вердикти у кримінальних процесах проти ймовірних винуватців збиття літака.

“Фіктивні судові процеси, які відбулися в Тегерані, не повинні відвертати увагу світу від невиконання Іраном своїх міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за свої дії. Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв”, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, “не був неупередженим та прозорим”.

Водночас родини 176 жертв все ще чекають на справедливість. В МЗС та Міжнародній групі заявили, що солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 та докладатимуть усіх необхідних зусиль для забезпечення справедливості.

ДОВІДКА. 16 квітня в Ірані суд ухвалив рішення відносно десяти військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії “Міжнародних авіаліній України” біля Тегерану. Їх засудили до тюремного ув’язнення від одного до 13 років.

Що відомо про збиття літака МАУ?

8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.

У січня 2022 року Іран припинив перемовини з міжнародною групою, створеною після катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, щодо виплати компенсацій.