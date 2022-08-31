Відповідну заяву опублікувала пресслужба Держдепартаменту США.

У заяві мовиться, що дії росіян на Запорізькій АЕС значно підвищують ризик ядерної аварії чи інциденту та ставлять під загрозу населення України, сусідніх держав та міжнародне співтовариство.

“Російська Федерація має негайно вивести свої війська із міжнародно визнаних кордонів України та поважати територію та суверенітет України. Ми підтверджуємо, що Запорізька атомна електростанція та електроенергія, яку вона виробляє, по праву належать Україні, та наголошуємо, що спроби Росії відключити станцію від української енергомережі були б неприйнятними. Наголошуємо, що Запорізька атомна електростанція не повинна використовуватися для військових дій чи зберігання військової техніки”, – наголосили у G7.

У G7 додали, що вітають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС для розв’язання проблем ядерної безпеки, безпеки та гарантій навколо ЗАЕС.

“Ми також вітаємо зусилля Генерального секретаря ООН Гутерреша щодо надання необхідної підтримки цій місії. Ми продовжуємо наголошувати, що цей візит має бути проведений у спосіб, який поважає повний суверенітет України над її територією”, – йдеться у спільній заяві.

У “Великій сімці” наголосили, що персонал МАГАТЕ повинен мати постійний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо – і без втручання – спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів, якому має бути дозволено виконувати свої обов’язки без погроз чи тиску.

“Ми маємо намір продовжувати підтримувати МАГАТЕ фінансово та технічно, зокрема через його план технічної допомоги Україні, у його зусиллях із забезпечення ядерної безпеки та безпеки та застосування гарантій до українських атомних електростанцій”, – мовиться у заяві.

Група “Великої сімки” висловила серйозну стурбованість нещодавньою зловмисною кіберактивністю проти української атомної енергетичної компанії. Тому, йдеться у заяві, G7 продовжить підтримувати кібербезпеку в Україні.

У заяві також нагадали, що як засновники Глобального партнерства на чолі з G7, понад 20 років співпрацювали з Україною задля підвищення безпеки українських ядерних установок.

“Тому ми несемо особливу відповідальність за підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку цих об’єктів і допомогу Україні у протидії серйозним ризикам, які загарбницька війна Росії створює для безпеки українських ядерних установок”, – наголосили у G7.

У “Великій сімці” додали, що мають намір використати ініціативу Глобального партнерства G7 і зустріч Глобального партнерства в Берліні в жовтні 2022 року, щоб запросити представників МАГАТЕ для окреслення можливих напрямків підтримки зусиль МАГАТЕ.

“Ми глибоко шкодуємо, що Росія заблокувала консенсус на Конференції з розгляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), оскільки вона відмовилася взяти на себе відповідальність за серйозну ситуацію навколо гарантій, безпеки та безпеки ядерних об’єктів України. Це не можна розглядати як акт сумлінності. Усі інші країни ДНЯЗ підтримали проєкт. Попри те, що він не був прийнятий, він забезпечує надійний план прогресу за всіма трьома складовими ДНЯЗ”, – резюмували у G7.