Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Введені на РФ санкції унеможливили постачання великої номенклатури товарів військового, подвійного та цивільного призначення. Для їхнього обходу агенти РФ налагоджують канали контрабанди. Грузинські спецслужби вже отримали вказівку від політичного керівництва не перешкоджати діяльності контрабандистів, додали у розвідці.
Також Грузія з РФ вже розглядають можливість відновлення авіасполучення. Існує інший канал для постачання в РФ товари в військового призначення — Східна Азія. Через країни поставляють запчастини для техніки, електроніку та оптичні прилади. Тим часом країни Європи продовжують ізолюватися від Росії та Білорусі.
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