Джерело: “Новости-Грузия“.
Він наголосив, що національний інтерес Грузії полягає у збереження миру та зміцненні економіки.
“Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння”, – заявив Папуашвілі.
Він додав, що Грузію відкинуло на десятиліття через різні потрясіння, конфлікти та війни, що за останні роки сильно зачепили країну. За словами спікера, політики поступок дотримувалася колишня правляча партія Єдиний Національний рух. Зокрема це простежувалося через продаж стратегічних об’єктів.
“Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, зокрема з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, нізащо не торгуємось… Наша головна мета – об’єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес. Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об’єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам”, – підкреслив Папуашвілі.
Речник парламенту додав, що лише у межах “політики світу” можливе відновлення територіальної цілісності Грузії. Тобто “через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами” та через створення таких умов, “щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим”.
Він згадав щодо нещодавнього рішення президента РФ Володимира Путіна відкрити польоти до Грузії та скасувати візи. Речник визнав, що це політично вмотивований крок.
“Але важко визначити, яка мета цієї мотивації. Ми ж керуємося мотивацією та цілями нашої власної країни. Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого в цьому напрямі не змінює. Хто хоче, той у Росію не поїде”, — заявив Папуашвілі.
За його словами, влада Грузії не ігнорує можливі загрози, пов’язані з масовою міграцією росіян. Спікер стверджує, що це питання знаходиться під контролем спецслужб.
- 10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.
- В Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора. Проте російська авіакомпанія “Азимут” та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі. Також Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що бойкотуватиме Georgian Airways через відновлення рейсів до РФ. Вона закликала громадян зробити те саме. У відповідь Georgian Airways оголосила, що Саломе Зурабішвілі є “персоною нон ґрата” на їхніх літаках.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що ідея відновлення прямих авіарейсів із Грузією належала особисто йому.