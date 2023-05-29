Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що його країна дотримується "стратегічної політики терпіння". Він додав, що питання відновлення дипломатичних відносин з Росією не обговорюється, а йтися про принципові поступки Москві не може.

Джерело: “Новости-Грузия“.

Він наголосив, що національний інтерес Грузії полягає у збереження миру та зміцненні економіки.

“Ми не проводимо політику поступок Росії. Наша політика – це не політика поступок, а стратегічна політика терпіння”, – заявив Папуашвілі.

Він додав, що Грузію відкинуло на десятиліття через різні потрясіння, конфлікти та війни, що за останні роки сильно зачепили країну. За словами спікера, політики поступок дотримувалася колишня правляча партія Єдиний Національний рух. Зокрема це простежувалося через продаж стратегічних об’єктів.

“Ми намагаємося уникати провокацій та різних загроз, зокрема з Росії. Ми нікому нічого не віддаємо, нізащо не торгуємось… Наша головна мета – об’єднання країни та євроінтеграція. Для досягнення цих цілей потрібні мир та економічний прогрес. Якщо ми економічно не сильні і ми матимемо внутрішні конфлікти, ми не зможемо об’єднати країну, і нам не відчинять двері європейських структур. Бідна та ослаблена країна не цікава ні абхазам та осетинам, ні західним партнерам”, – підкреслив Папуашвілі.

Речник парламенту додав, що лише у межах “політики світу” можливе відновлення територіальної цілісності Грузії. Тобто “через відновлення довіри з абхазькими та осетинськими братами” та через створення таких умов, “щоб проживання в єдиній державі стало для них привабливим”.

Він згадав щодо нещодавнього рішення президента РФ Володимира Путіна відкрити польоти до Грузії та скасувати візи. Речник визнав, що це політично вмотивований крок.

“Але важко визначити, яка мета цієї мотивації. Ми ж керуємося мотивацією та цілями нашої власної країни. Ми вважаємо, що чим більше країн зможе відвідати громадянин Грузії без візи, тим краще. Якщо говорити про безпеку, то одностороннє скасування Росією візового режиму нічого в цьому напрямі не змінює. Хто хоче, той у Росію не поїде”, — заявив Папуашвілі.

За його словами, влада Грузії не ігнорує можливі загрози, пов’язані з масовою міграцією росіян. Спікер стверджує, що це питання знаходиться під контролем спецслужб.