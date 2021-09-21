Грузія відмовилась визнавати результати виборів до Держдуми Росії, які проходили в тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Грузії.

Як відомо, 17-19 вересня проходили вибори в Держдуму Росії. Окупаційна влада незаконно провела вибори і в тимчасово окупованому Криму.

Грузія відмовляється визнавати результати цього голосування.

“Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, отже, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму та місті Севастополі 17-19 вересня 2021 року як грубе порушення міжнародного права та законодавства України”, — зазначають у заяві.

В МЗС також підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.