Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Грузії.
Як відомо, 17-19 вересня проходили вибори в Держдуму Росії. Окупаційна влада незаконно провела вибори і в тимчасово окупованому Криму.
Грузія відмовляється визнавати результати цього голосування.
“Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, отже, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму та місті Севастополі 17-19 вересня 2021 року як грубе порушення міжнародного права та законодавства України”, — зазначають у заяві.
В МЗС також підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
- Нагадаємо, раніше Держдепартамент США, Європейський Союз і Велика Британія заявили, що не визнають виборів у Думу через низку порушень і голосування на тимчасово окупованих територіях.
- Президент України Володимир Зеленський назвав ці вибори незаконними та заявив, що не має підстав для засудження жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які збираються проголосувати на виборах до Державної Думи Росії.
- Слідчі СБУ та прокуратура розпочали кримінальні провадження через незаконне проведення виборів у Держдуму РФ, які відбулися на території тимчасово окупованого Криму.